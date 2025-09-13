Nyerges Csenge Facebook: „És most kérdezem tőletek kedves balliberálisok: mi a francot csináltok!? Ki vállalja ezért a felelősséget? Meddig engedjük még, hogy Márki-Zay és Magyar Péter gyűlöletkampánya mérgezze az országot? Meddig nézzük tétlenül, hogy az uszítás egyre durvább, egyre veszélyesebb? Ez lenne a nagy balliberális „szeretetország”? Akasztás, kivégzés, fenyegetések? Ti normálisak vagytok!? Mindennek van határa. És ez már rég túlmutat a politikán. Ez az emberek biztonságáról, a gyerekeink jövőjéről és a magyar társadalom békéjéről szól. Márki-Zaynak azonnal távoznia kell a közéletből! Nem hagyhatjuk, hogy a gyűlölet és az erőszak irányítsa Magyarországot!