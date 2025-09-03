Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Tisza – pénzért mindent

Boris Kalnoky
2025. 09. 03. 15:55
Boris Kalnoky, Facebook: „A Tisza egyik szlogenje úgy hangzik: »Mi hazahozzuk az EUs pénzeket.« Ezek a pénzek azért vannak blokkolva, mert a Fidesz-kormány nem hajlandó több EU-követelést, szabályt,  bírósági döntést elfogadni, alkalmazni. Ergo, a Tisza fogja ezeket elfogadni, alkalmazni. Különben nem fog tudni hazahozni semmit. Mivel itt pénzről van szó, a Tisza számára talán legígéretesebb, azonnali pénzügyi hatással bíró téma a migráció. Úgy vélem, a Tisza  elfogadja majd és alkalmazza az EU-s migrációs paktumot, illetve azt az EU-s birói döntést, miszerint be kellene engedni menedékkérőket, akik átjönnek például Szerbia felől. Azért, mert azt jelenleg nem tesszük, naponta egymillió euró bírságot fizetünk.”


 

