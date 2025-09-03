Tiszás propaganda

Németh Balázs Facebook: „ÉRTJÜK A 444 ÜZENETÉT: ebben az országban semmi nem működik! Hiába tudott a problémáról a gyermekjóléti szolgálat, Orbán Viktor Magyarországán minden gyerek veszélyben van, a hatóságok a fülük botját sem mozgatják, meghalt egy kétéves kislány. Ugye, ezt akartátok írni? Csakhogy a cikk legvégén kiderül: a korábbi bejelentéseknek semmi közük nincs a feltételezett gyilkoshoz, hiszen a férfit csak később ismerte meg a kislány anyja. Azóta viszont sem a rendőrséghez, sem más hatósághoz nem érkezett negatív jelzés az anyáról vagy a nevelő apáról. 1. Az elfogott gyanúsított a lehető legszigorúbb büntetést érdemli - ahogy írtam már korábban. 2. A 444 szégyellje magát, hogy egy ilyen tragédia kapcsán is hergel, uszít, gyűlöletet kelt és a tiszás propagandát tolja!”