Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Tölgyessy

Tölgyessy

Kötter Tamás
2025. 09. 02. 15:17
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kötter Tamás Facebook: „Tölgyessy Péter, a jobboldali elfogultsággal nem vádolható közíró és elemző, azzal, hogy kimondta "Ha mégis az alkalmasság lesz a tét, Magyar Péter könnyen elhasalhat, győzelméből viszont borzalmas baj származhat az elemző szerint" nem tett mást, mint megerősítette azt, amit minden józan gondolkodású ember eddig is látott: a Tisza nem egy párt, hanem csak egy Facebook képződmény. Nincsenek sem tagjai, sem alapszervezetei, sem komolyan vehető, tapasztalattal és az ebből fakadó tudással rendelkező szakpolitikusai. Akik vannak, azok mind kivétel nélkül gátlástalan szerencselovagok. Vezetője, egy morális csőd, aki élete minden “sikerét” vagy a családjának, vagy a volt feleségének köszönhette.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.