Kötter Tamás Facebook: „Tölgyessy Péter, a jobboldali elfogultsággal nem vádolható közíró és elemző, azzal, hogy kimondta "Ha mégis az alkalmasság lesz a tét, Magyar Péter könnyen elhasalhat, győzelméből viszont borzalmas baj származhat az elemző szerint" nem tett mást, mint megerősítette azt, amit minden józan gondolkodású ember eddig is látott: a Tisza nem egy párt, hanem csak egy Facebook képződmény. Nincsenek sem tagjai, sem alapszervezetei, sem komolyan vehető, tapasztalattal és az ebből fakadó tudással rendelkező szakpolitikusai. Akik vannak, azok mind kivétel nélkül gátlástalan szerencselovagok. Vezetője, egy morális csőd, aki élete minden “sikerét” vagy a családjának, vagy a volt feleségének köszönhette.”