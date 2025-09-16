Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Toxikus vegykonyha”

„Toxikus vegykonyha”

Dippold Pál
2025. 09. 16. 8:14
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dippold Pál Magyar Hírlap: „Több mint különös egybeesés, hogy míg az Európai Bizottság egyre harciasabb elnöke körbejárta a földrész keleti országait, örömtől elaléltan üdvözölte a lengyeleket Belorussziától elválasztó impozáns határkerítést, ráadásul támogatást ígért a hasonló létesítményekhez, szóval, ezekben a napokban a Magyar Helsinki Bizottság Helsinki figyelő című blogja jó nagy cikksorozatot dörzsöl az orrunk alá Tíz éves a magyar határzár címmel. A fogalmazások szóhasználata cseppnyi kétséget nem hagy készítőik világlátásáról. Derék liberálisok csak így beszélhetnek: „Tíz éve üzemel az önkény toxikus vegykonyhája”. Vagy itt ez a remek mondat: „A menekülő emberek mellett mi, magyarok is áldozatai lettünk a hazugság, a részvétlenség, az erőszak és a gátlástalanság politikájának”. Valamiféle logót is ráakasztottak az írásokra, szögesdrót karikán mindenféle tárgyak lógnak, stop- és behajtani tilos tábla, lakat, magyaros madárka öleli körbe a sorozatcímet. A lenyűgöző igyekezet mögött arról azért hallgatnak a jogvédő figyelők, hogy mindezért Magyarország napi egymilliót csengethet ki a tíz év alatt migránstámogató nagyhatalommá kinőtt Európai Uniónak.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

A hazai pöcesajtó esete a valósággal

Bayer Zsolt avatarja

A haladó újságírók szellemi fogyatékosnak tettetik magukat a svéd miniszterelnök kedvéért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.