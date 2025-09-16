„Toxikus vegykonyha”

Dippold Pál Magyar Hírlap: „Több mint különös egybeesés, hogy míg az Európai Bizottság egyre harciasabb elnöke körbejárta a földrész keleti országait, örömtől elaléltan üdvözölte a lengyeleket Belorussziától elválasztó impozáns határkerítést, ráadásul támogatást ígért a hasonló létesítményekhez, szóval, ezekben a napokban a Magyar Helsinki Bizottság Helsinki figyelő című blogja jó nagy cikksorozatot dörzsöl az orrunk alá Tíz éves a magyar határzár címmel. A fogalmazások szóhasználata cseppnyi kétséget nem hagy készítőik világlátásáról. Derék liberálisok csak így beszélhetnek: „Tíz éve üzemel az önkény toxikus vegykonyhája”. Vagy itt ez a remek mondat: „A menekülő emberek mellett mi, magyarok is áldozatai lettünk a hazugság, a részvétlenség, az erőszak és a gátlástalanság politikájának”. Valamiféle logót is ráakasztottak az írásokra, szögesdrót karikán mindenféle tárgyak lógnak, stop- és behajtani tilos tábla, lakat, magyaros madárka öleli körbe a sorozatcímet. A lenyűgöző igyekezet mögött arról azért hallgatnak a jogvédő figyelők, hogy mindezért Magyarország napi egymilliót csengethet ki a tíz év alatt migránstámogató nagyhatalommá kinőtt Európai Uniónak.”