Mindig is a Fidesz vezethetett – vélekedett a Trumpnak dolgozó amerikai közvélemény-kutató

Vadai kiakadt a 444-re

Vadai kiakadt a 444-re

Vadai Ágnes
2025. 09. 18. 15:23
Vadai Ágnes Facebook: „Bede Márton a kis szösszenetben a DK volt elnöke, a Magyar Köztársaság volt miniszterelnöke kapcsán olyan kifejezéseket használt mint például “eltakarodás, @gybavizelő”. A 444 alkalmazottja valószínűleg kéjes mosollyal az arcán írta le Gyurcsány kapcsán ezeket a szavakat. Biztosan mondta is magának, hogy akkora nagy csávó vagyok, hogy most jól megmondom Gyurcsánynak. És azt is gondolta szerintem, hogy  én bárkiről bármit leírhatok, mert én egy nagy újságíró vagyok. A helyzet azonban az, hogy miközben a vélemény szabad, a stílus mégis kötött. Egy 444 alkalmazott írhat ugyan ilyen végtelenül primitív, mocskos, aljas stílusban, és a munkaadója megengedheti ezt neki, de ettől az alkalmazott nem lesz újságíró, a munkaadója főszerkesztő, a 444 meg olyan portál, ami hiteles, kiegyensúlyozott és bárkinek ajánlható.” 

