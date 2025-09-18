Vadai kiakadt a 444-re

Vadai Ágnes Facebook: „Bede Márton a kis szösszenetben a DK volt elnöke, a Magyar Köztársaság volt miniszterelnöke kapcsán olyan kifejezéseket használt mint például “eltakarodás, @gybavizelő”. A 444 alkalmazottja valószínűleg kéjes mosollyal az arcán írta le Gyurcsány kapcsán ezeket a szavakat. Biztosan mondta is magának, hogy akkora nagy csávó vagyok, hogy most jól megmondom Gyurcsánynak. És azt is gondolta szerintem, hogy én bárkiről bármit leírhatok, mert én egy nagy újságíró vagyok. A helyzet azonban az, hogy miközben a vélemény szabad, a stílus mégis kötött. Egy 444 alkalmazott írhat ugyan ilyen végtelenül primitív, mocskos, aljas stílusban, és a munkaadója megengedheti ezt neki, de ettől az alkalmazott nem lesz újságíró, a munkaadója főszerkesztő, a 444 meg olyan portál, ami hiteles, kiegyensúlyozott és bárkinek ajánlható.”