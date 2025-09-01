Rendkívüli

Dezse Balázs
2025. 09. 01. 16:20
Dezse Balázs Pesti Srácok: „A lakásvásárlás, a biztonság, a munka elűzik az ember legádázabb ellenségeit: a szükséget és az unalmat. Tehát az embernek ilyenkor már nincs kedve és ideje hülyeségeken gondolkozni, vagy Hadházy tüntetéseire járni. És amikor az embert nem mérgezi meg a „mindenszarista” baloldal, akkor jöhet a gyerek-kérdés, ami szintén reakciók tömkelegét indítja el: hiszen amikor az embernek gyereke lesz, akkor leegyszerűsödik a végső cél. Régen a rossz ellen harcoltunk, a világ megváltásáért. Most meg már csak ő számít, és az ember rájön, hogy sokkal többet tesz napi szinten a világ megmentéséért, mint ezelőtt összesen egész életében.”

