Viking vér

Viking vér

Szabó Gergő
2025. 09. 15. 15:31
Szabó Gergő Origo: „Az egykor büszke és kőkemény vikingek félnek saját otthonaikban, miközben migráns tinédzserek bandái ölik egymást és a svédeket szinte teljesen zavartalanul. Ha pedig egyeseknek nem tetszik az új módi, akkor megtanulhatja a progresszív történetírásból, hogy már őseik is a feketéktől tanultak írni, olvasni, sőt, a törzsfőik is afrikaiak voltak. Tényleg, most fogalmazódik meg bennem a jogosnak tűnő kérdés: mi a fenét keresnek még a svédek Svédországban?”

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

