2025.10.23. Békemenet

Csizmadia László Civilek.Info: „Célunk, hogy magasra tartsuk Békemenetünk lámpását remélve, hogy az Európát is bevilágítja. Számunkra, szellemi honvédőknek, békemenetelőknek fontos, hogy úgy, ahogy 2012-ben tettük, üzenjük, hogy nem leszünk gyarmat, megvédjük hazánk szuverenitását. Akik velünk tartanak bizonyítják, hogy a haza minden előtt, keresztény-nemzeti-konzervatív értékeinket továbbra is kincsesládánkban őrizzük. Szeretettel várjuk a nagyszülőket, szülőket és a családok ifjú tagjait, a Digitális Polgári Köröket, a Harcosok Klubját, a Nemzeti Ellenállási Mozgalom tagjait! Veszélyes időket élünk, hazánkat külső és belső támadások érik. Felsorakozunk Orbán Viktor vezette kormányunk mögött, támogatjuk azt a következetes magatartást, amely a népfelséget tisztelő módon folyamatosan támaszkodik és kikéri a magyar emberek véleményét. Patrióta szellemben a jövőt kívánjuk építeni, az uniós bürokraták birodalom alakítására nemet mondunk.”



