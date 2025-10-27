A Békemenet idén is teljesítette 2012-ben felvállalt küldetését

Csizmadia László Civilek.Info: „Fiataljainkat arra biztatjuk, hogy gondoljanak arra „A haza minden előtt”, és ezt az utat kövessék. Ne bízzanak hamis prófétákban, hazudozó messiásokban. A Soros Gy. féle méregkeverők, mocskos pénzt osztogatók, együtt a sorkatonasággal háborúba hívó hullagyárosokkal, nem az életet, hanem az idők gyors múlását jelentik. A velük szembe harcba induló Digitális Polgári Körök, a határontúli nemzetiségeink, a magyar vidék állhatatos őrtüzeit ápolók, a budapesti srácok, lányok és szüleik október 23-án bemutatták, hogy ott leszünk minden kilométerkőnél.”



