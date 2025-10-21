A békére vágyók és a bérelhető elmebetegek

Bálint Botond, PestiSrácok: „A lényeg úgyis az, hogy a különböző szereplők propagandája minek akarja láttatni az eseményt. Mert csak ez számít. Aki meg akar félemlíteni bennünket, annak az az érdeke, hogy a baleset is támadásnak tűnjön később. Reméljük, hogy szimpla üzemzavarról van szó a Molnál. Reméljük, hogy az ukránok nem akarnak belekavarni a békecsúcsba, reméljük, az amerikaiak befenyítették őket annyira, hogy ne gondolják már azt, hogy az a jó nekik, ha eszkalálják a háborút. Ha nem lenne világos, ennek a cikknek az az üzenete, hogy nekünk a béke, a tűzszünet, a befagyott konfliktus az érdekünk, bármilyen olyan változás, amely önmérsékletre kényszeríti a feleket. A béke és a nyugalom fontos feltétele az, hogy minden olyan állam vagy szervezet, amely hajlamos az erőszakra (Oroszország, Ukrajna, EU, terrorszervezetek, titkosszolgálatok, amerikai birodalom, multinacionális nagyvállalatok, ideológiai őrültek stb.) önmérsékletet tanúsítson, és tartsa féken a saját szélsőségeseit. Amúgy az eddigiek alapján az üzemzavar a valószínű, de persze a fene tudja. A világ tele van bérelhető elmebetegekkel.”