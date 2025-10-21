Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

A DK „demokratizálná” a katolikusokat

Dippold Pál
2025. 10. 21. 7:43
Dippold Pál Magyar Hírlap : „A Demokratikus Koalíció sajátos módon demokratizálná a katolikus egyházat. Azzal kezdené, hogy megreformálná a gyónás intézményét. Nevezetesen, bizonyos esetekben arra kötelezné a papokat, hogy a tudomásukra jutott bűnöket jelentsék a hatóságoknak. Mindezt a délceg Arató Gergely és a még délcegebb Dobrev Klára nevével fémjelzett törvényjavaslat hirdette meg. A különös kezdeményezés jól illeszkedik a balliberális erők elszántan álszent pedofilellenes akciósorozatába. A világ talán legborzasztóbb bűnéből – a gyerekek sérelmére elkövetett ilyen-olyan indítékú borzalmakból – politikai kampányzászlót fabrikálni mocskos gondolkodásmódra utal. A parlamentben pofátlan módon sandáskodó Arató képviselő azt hihette, hogy a Semjén Zsoltot támadó, azóta bebizonyosodott, minden alapot nélkülöző, felszólalása majd jól betalál politikai ellenfeleinél, Zsolti bácsira meg pártjára, a kereszténydemokratákra mér majd ezzel megsemmisítő csapást. És persze minden következmény nélkül tovább pedofideszezheti a Fideszt. A támadás azonban visszaütött. Az alantas módon meggyanúsítottak büntetőfeljelentéseket tettek hamis vádakért, rágalmazásért. Bizonyíték a piszkos állítások alátámasztására máig nem került elő. Minden jel arra utal, hogy nem is fog.”

