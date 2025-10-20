A háború is csak figyelemelterelés

Tarr Zoltán Facebook: „Trump és Putyin Budapestre érkeznek, ami “véletlenül” pont kapóra jön a magyar miniszterelnöknek, hogy ismét a világpolitika díszletei között tetszeleghet, miközben itthon minden darabokra hullik. Most újra lesznek kamerák, fények, protokollfotók. Orbán eljátszhatja a „béketeremtő” szerepét, és ezzel elterelheti a figyelmet arról, hogy az ország gazdasága recesszióban van, az államkassza üres, a közszolgáltatások összeomlottak, és a magyar emberek napról napra nehezebben élnek.”