A háború is csak figyelemelterelés

A háború is csak figyelemelterelés

Tarr Zoltán
2025. 10. 20. 7:30
Tarr Zoltán Facebook: „Trump és Putyin Budapestre érkeznek, ami “véletlenül” pont kapóra jön a magyar miniszterelnöknek, hogy ismét a világpolitika díszletei között tetszeleghet, miközben itthon minden darabokra hullik. Most újra lesznek kamerák, fények, protokollfotók. Orbán eljátszhatja a „béketeremtő” szerepét, és ezzel elterelheti a figyelmet arról, hogy az ország gazdasága recesszióban van, az államkassza üres, a közszolgáltatások összeomlottak, és a magyar emberek napról napra nehezebben élnek.”

Felföldi Zoltán
Három támpont a Tisza Párt értelmezéséhez

Az ellenzéki kihívó egy tőrőlmetszett balliberális párt.

