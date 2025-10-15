A jó milliárdosok listája

Bálint Botond, Origo: „Elpárásodik az ember szeme ezektől a hazafiaktól. Ők a társadalom oszlopai. Ellentétben a százas lista azon néhány, erősen tíz számú alatti szereplőjétől, azoktól a rohadt kapitalistáktól, akik miatt minden rossz. Bármelyik Tisza-szavazó, ha felébreszti a gyűlölet az éjszaka közepén, kapásból fel tudja mondani annak a két gazdag embernek a nevét, akik miatt minden rossz. Azzal ne foglalkozzunk, hogy a százas listák elfogult készítői szerint is a néhány jobboldali gazdag ember vagyona összesen jóval kevesebb, mint azoké a csodás és szorgos »vállalkozóké«, akiknek a jó tulajdonságait felsoroltuk feljebb. Csak azért van bármi jó egyáltalán Magyarországon, mert az a több mint kilencven nagyon gazdag a leggazdagabb száz közül tényleg mindent megtesz, hogy minden legyen jó. Csak a gonosz Orbán nem engedi.”