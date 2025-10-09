Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

A kisemberek megtakarításai

A kisemberek megtakarításai

Kötter Tamás
2025. 10. 09. 15:00
Kötter Tamás Facebook: „Már az eddig a Tiszára fordított milliárdok (a 444-től a 24-ig terjedő propaganda lapok PR cikkeinek az ellenértékét nem is merem ideszámolni) is komoly kérdéseket vetnek fel, de ahogy felpörög a választási kampány úgy égeti a gépezet a pénzt, így nyilvánvalóan a legális csatornák (Néppárt) túlterhelődnek, ezért a nyugati és ukrán szponzorok pénzének új utat kellett nyitni. Nem csodálkoznék, hogy ha egyszer - még nem tette meg- a Tisza elszámol a bevételeivel, majd kiderül, hogy a kisemberek megtakarításaiból kampányolt. Na persze!”

