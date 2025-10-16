Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

A liberális elit őrült jelöltje

Bálint Botond
2025. 10. 16. 15:07
Bálint Botond, Pesti Srácok: „Magyarországon minden választáson kísérletet tesz arra a brüsszeli birodalmi elit, hogy a Fidesz leváltásával és a demokrácia francia és német módon történő átalakításával végleg lehetetlenné tegye azt, hogy újra nemzeti kormányzás alakulhasson ki. Habár Magyar Péter mögött ugyanaz a liberális elit áll, mint elődei mögött, de részben ennek a hazai ideológiaellenességnek a felismerése miatt vettek vissza már MZP esetében is a liberális őrültségek hangoztatásából. Szerencsénkre viszont a letompított őrült ideológia elé négy éve és most is őrült jelöltet helyeztek, amelyekre a magyar nép most, úgy látszik, ugyanúgy nem vevő, mint korábban.”

Arra az eshetőségre, ha csalást akarna kiáltani ez a barom 2026-ban – tegyük be a spájzba…

