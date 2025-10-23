Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„A mai birodalom slimfit pufajkásai"

„A mai birodalom slimfit pufajkásai”

Lánczi Tamás
2025. 10. 23. 15:57
Lánczi Tamás Facebook: „A birodalom mindig megtalálja a maga tartótisztjeit. Ma már nehezebb őket megismerni. Nincs rajtuk pufajka, nincs a kezükben davajgitár. A stílusuk változott, de a lényegük nem.Gyűlölnek minket, gyűlölik Magyarországot, és boldogok, hogy megtehetik azt, amit a birodalom mélyéről parancsba adnak nekik. Ők azok, akik behívják, akik levezénylik a Magyarország elleni támadásokat, ismerik az érzékeny pontokat, ismerik a magyar nemzet anatómiáját, ők mutatják meg a gazdáiknak, hová kell ütni, hogy tényleg fájjon, és akkor fájjon, amikor kell. Ők a mai birodalom slimfit pufajkásai. Tudjuk, hogy mi a magyarok érdeke, és nem feledjük, aki ez ellen vonul. Dicsőség Magyarországnak!”

