A medve meg a bőre...

Ágh Attila Népszava: „A független média már bőven foglalkozik a várható kormányváltást közvetlenül követő feladatokkal. A nyertes választás utáni kiindulópont ugyan a kormányváltás, de a kormányzati ciklus végére a valódi végpont a demokrácia intézményesített megerősítése és dinamizálása egy új politikai szerkezetben. Az új kormányra rövidtávon rázúdul a gazdasági káosz, a válságkezelés terhe, ugyanakkor már középtávon egész Magyarország alapvető rendszerváltása, európaizációja.”