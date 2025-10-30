Rendkívüli

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„A Meta miatt meg fogom óvni a választásokat"

„A Meta miatt meg fogom óvni a választásokat”

Toroczkai László
2025. 10. 30. 6:57
Toroczkai László X : „Egyúttal én pedig felkérem Magyar Pétert, hogy ő se hazudozzon rólunk! A napokban éppen azt állította Dúró Dóra oldalán a hozzászólásában, hogy hazugság, hogy a Meta súlyosan beavatkozva a választásokba, továbbra sem engedi, hogy oldalam legyen, hogy a nevem leírásáért is büntetés járhat. Két kattintással bárki ellenőrizheti, hogy Magyar Péter megint nem mond igazat. A velünk nagyon nem szimpatizáló Konok Péter éppen ma posztolta ki a saját oldalára, képernyőmentésekkel, hogy milyen büntetést kapott, mert leírta a nevemet. De elég beírni a Facebook keresőjébe ékezetek nélkül a nevemet, és mindenki láthatja, hogy milyen üzenetet fog kapni.Most én kérem fel Magyar Pétert, hogy nyilvánosan ítélje el a Meta bea vatkozását, és kérje fel Dávid Dórát, a Meta korábbi jogtanácsosát, hogy hívja fel a munkatársait, és fejezze be a Meta a választásokba való beavatkozást! Ez a Tisza Párt (és a Fidesz) érdeke is lesz, mert ha nem teszik, akkor - bámilyen eredmény esetén - meg fogom óvni a választásokat. Ez nem fenyegetés, ez ígéret.”


 

