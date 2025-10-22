A Néppárt, mint kőliberális soft-core kommunista szervezet

Szalai Szilárd Pesti Srácok: „Tehát itt van nekünk egy jobboldali balos párt, és itt már meg is kell állnunk. A politikai LMBTQ egyik leglátványosabb példája az Európai Néppárt nevű, magát kereszténydemokratának nevező, egyébként kőliberális soft-core kommunista szervezet, amelynek égisze alatt Magyar Péter is megtalálta az igazjobboldaliság mibenlétét. Voltak már ilyen megvilágosodók, akik két, a Soros-alapítványoktól érkező átutalás között értették meg, hogy mit is jelent az igazi nemzeti, keresztény-konzervatív politizálás. Ezek az ideológiailag genderfluid képződmények egy közéleti prizmaként törik meg a valóság sugarát, és ebből az alapállásból egészen érdekes árnyak keletkeznek egyes fejekben. Ha egy politikus azt se tudja, hogy milyen értékrend mentén is politizál, nehéz lesz értékalapú döntéseket hozni. Az egyetlen érték tehát az aktuális politikai tőke, amelyet az „aktuális dolog” képviseletével, vagy nem képviseletével, illetve e két hozzáállás váltakozásával lehet halmozni.”