A nővédelem szelektív jog

Skrabski Fruzsina Facebook: „A nővédelem csak a liberális nőkre vonatkozik!!! Ez egy szelektív jog. A konzervatív nőt nyugodtan lehet bántalmazni, sőt művészileg megölni is.”
Így írnak ők – Október 28., délután
