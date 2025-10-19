A nyugati ütődöttek ökörségei

Ambrózy Áron, PestiSrácok: „A dicséretes szándékról a 444 számolt be elsőként, Baranyi az előterjesztésben így fogalmazott: elérkezett az idő, hogy a városvezetés is jelezze, fontos neki az orosz ellenzéki politikus és aktivista, a 2024 februárjában, egy orosz börtönben meghalt Alekszej Navalnij emléke. Ugyan Navalnij egy kissé (nagyon) szélsőjobboldali politikus volt, és a korrupció (amiből őt kihagyták) mellett még az ukránokat meg a közép-ázsiaiakat gyűlölte nagyon, illetve úgy általában mindenkit, aki nem fajtiszta orosz, de Putyin ellensége a haladás barátja. Ez ennyire egyszerű. Így a tavaly elhalálozott (amúgy inkább meggyilkolt, de a 444 így írt az izraeli túszokról) ellenzéki politikus a nyugati kigőzölgésekben telivér demokratává lényegült át. Nincs itt semmi látnivaló, a magyarországi haladók mindig egy az egyben másolják a nyugati ütődöttek ökörségeit.”