A provokátor és a higgadt legyesbényei úr

Francesca Rivafinoli Mandiner: „Arról a videóról beszélek, amelyen egy derűs legyesbényei úr válaszolgat visszakézből a riporternek. „Nem lehetne [Magyar Pétert] csak így, amikor nem látja valaki, gumibottal így megütni?” – kapja a bácsi a többedik provokatív kérdést, mire hüledezve visszakérdez: „Maga normális, egyébként?”, a további értetlenkedésre hozzátéve: „A rendőr tartsa be a törvényt, oszt ne ütögessen senkit”. Amire a riporter (szemét álmélkodva a „Legyesbénye” táblára emelvén) egyetértőleg lezárja a beszélgetést. Ettől még persze a videó alatti hozzászólásokban a kommentelők többsége simán kilátja ebből is, hogy a bácsi sötét, gyűlölettel teli suttyó, idegbeteg és földbuta, egy trágyadombról érkezett kretén (nem idézek tovább – legyen elég annyi, hogy erősen árad), így hát botorság lenne meddő vitába bonyolódni. De ha már így szóba jött, ugorjunk el (párdon: le) erre az úgynevezett „trágyadombra”, Legyesbényére.”



