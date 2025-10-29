Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

A provokátor és a higgadt legyesbényei úr

A provokátor és a higgadt legyesbényei úr

Rivafinoli Francesca
2025. 10. 29. 15:36
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Francesca Rivafinoli Mandiner: „Arról a videóról beszélek, amelyen egy derűs legyesbényei úr válaszolgat visszakézből a riporternek. „Nem lehetne [Magyar Pétert] csak így, amikor nem látja valaki, gumibottal így megütni?” – kapja a bácsi a többedik provokatív kérdést, mire hüledezve visszakérdez: „Maga normális, egyébként?”, a további értetlenkedésre hozzátéve: „A rendőr tartsa be a törvényt, oszt ne ütögessen senkit”. Amire a riporter (szemét álmélkodva a „Legyesbénye” táblára emelvén) egyetértőleg lezárja a beszélgetést. Ettől még persze a videó alatti hozzászólásokban a kommentelők többsége simán kilátja ebből is, hogy a bácsi sötét, gyűlölettel teli suttyó, idegbeteg és földbuta, egy trágyadombról érkezett kretén (nem idézek tovább – legyen elég annyi, hogy erősen árad), így hát botorság lenne meddő vitába bonyolódni. De ha már így szóba jött, ugorjunk el (párdon: le) erre az úgynevezett „trágyadombra”, Legyesbényére.”


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekprovokátor

Tényleg két Magyarország van

Bayer Zsolt avatarja

És valójában nincs semmi mondanivalónk egymásnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.