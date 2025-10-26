A sajtó megkapó szerepe

Ambrózy Áron, PestiSrácok: „Egészen megkapó szerepet szán Bütyök (szül.: Magyar Péter) a független és objektív sajtónak. Utánfutóként és kisbolyóként keringhetnek körülötte, hogy megörökítsék nagyszerű tetteit. Különben pofon. Hiába minden odaadó igyekezetük, Bütyök nem osztja magasztos elképzeléseiket a negyedik hatalmi ágról. A bántalmazó férfiak egyik ismertetőjegye, hogy képtelenek elismerni a partnerüket, képtelenek a kedves szavakra. Kizárólag csak a kritika és az elégedetlenség árad belőlük, a legindokolatlanabb esetekben is. A bántalmazott nő pedig egyre kétségbeesettebben próbál megfelelni a terrorizáló hímnek, de valamit úgyis hibázik. Hideg a leves, lassan hoztad be a sört, amúgy is hogy nézel ki, te trampli! És a többi. Így van egymással Bütyök (szül.: Magyar Péter) és a Telex.”