Több mint 30 ezer ember „kiregisztrált” a Tisza applikációjából az adatszivárgás után

A szekta Magyarék minden hazugságát beveszi

A szekta Magyarék minden hazugságát beveszi

Jeszenszky Zsolt
2025. 10. 28. 15:01
Jeszenszky Zsolt Pesti Srácok: „Az, hogy Magyar Péter és cinkostársai folyamatosan hazudnak, ám a szekta mindent bevesz, mindent elfelejt, mindent megbocsát, azt megszoktuk. Azon azért néha mégis egy kicsit meglepődünk, ahogy újra és újra beleállnak ugyanabba a közben kiderült és nyilvánvalóvá vált hazugságba… és a szekta ezt is beveszi! Most épp az elhíresült légi fotó az egyik ilyen. Amelyen az Andrássy-úton végig áll a tömeg, és amelyet – állítólag – egy vajdasági magyar srác készített. Még egy hamburgerezőt is bevetettek, amely ingyen burgert ajánlott fel a kép készítőjének, aki persze, láss csodát, egyből jelentkezett is rá. Készült is vele gyorsan egy olyan marketing-interjú, hogy a fal adja a másikat. Érdemes elolvasni, beszartok rajta. De meg kell hagyni, ügyes. A srácnak persze nincs neve. De véletlenül pont burger-rajongó is. Minimális utánajárás után persze kiderül, hogy ez a burgerező is egy masszív aktivista-tanya, a “hálózat” része. Az étlap tanúsága szerint egy “Lölőkalkulátor” segítségével Mészáros Lőrinc vagyonát is le lehet enni; még bindzsisztán burger, bölény, zebra és szatyorfing is szerepel a fiktív “fogások” között.”

