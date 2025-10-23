Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

A szeretet felülírhat mindent

Skrabski Fruzsina
2025. 10. 23. 7:20
Skrabski Fruzsina Facebook : „Félelmeink vannak, ahogy Kassai Lajos mondta. Erős félelmeink, zsigeri félelmeink. A jobboldal a biztonságot és az értékeket félti, a baloldal a szabadságát és egyenlőségét. Valójában az Isten, haza, család és a szabadság, egyenlősség, testvériség vérre menő vitáját látjuk. Létezik-e bárhol nyugodt, szép demokrácia, ahol az emberek nem ölik egymást? Szerintem létezik. A saját lelkünkben. Ott van példának: Schmidt Mária és Ungár Péter - mást gondolnak a világról, mégis szeretik egymást. Vagy Csintalan Sándor és a lánya, vagy a mandiner címlapon szereplő, végtelenül rendes ember, Velkey György, akinek most a fia tiszásnak állt. Attól még szereti. A szeretet felülírhat mindent.”

