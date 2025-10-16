A Tisza gyenge pontja

Fodor Gábor Facebook: „A Tiszának éppen az a gyenge pontja, hogy a kormányzóképesség tekintetében jelentős a lemaradása a Fideszhez képest. Egyelőre nem tud felmutatni olyan “ történetet”, csapatot és belső demokratikus gyakorlatot, ami ebben a tekintetben szükséges lenne.. Az ötletek, elképzelések és az utóbbi időben hangoztatott ígéretek és programpontok nem állnak össze egésszé, nincsenek a politika nyelvére lefordítva. Így azon túlmenően, hogy az Orbán - kormányt le szeretnék váltani keveset tudunk a reálisan megvalósítható elképzeléseikről.”