A Tisza még Gyurcsánytól sem szégyell lopni

Deák Dániel Facebook: „Magyar Péter legújabb szlogenje az, hogy „Mi vagyunk a többség!” Természetesen ez sem eredeti ötlet, sokaknak ismerős lehet: ugyanezt a szlogent használta a baloldal a 2018-as parlamenti választás után, amelyen szintén kétharmados győzelmet aratott a Fidesz. Nehezen tudták megemészteni a Fidesz győzelmét, ezért hónapokon át tartó tüntetéssorozatot szerveztek, több tízezres tüntetést is tartottak. A hangoskodás ellenére a Fidesz nyerte a választást 2018-ban és 2022-ben is, ugyanis a többséget nem a szlogenek szintjén kell puffogtatni, hanem a szavazatok számában kell megszerezni.”