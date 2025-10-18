Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

A Tisza Ukrajnából ered

A Tisza Ukrajnából ered

Szánthó Miklós
2025. 10. 18. 7:37
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szánthó Miklós Facebook: „Mindenki számára világos, hogy első pillanattól a háborús táborban volt a Tisza, erről tanúskodik: az ukrán fejlesztésű Tisza applikáció, Magyar Péter ukrajnai útja, és Tseber Roland, az ukrán titkosszolgálat embere, aki közölte, hogy Peti maga vallotta be neki: „nem tárgyal terroristákkal, és segít győzelemre vinni Ukrajnát”. Már a leghűségesebb embereik sem veszik be, hogy a magyar érdek az lenne, ha megemelt adókból finanszíroznánk a háborút és elkezdjük sorozni fiainkat a frontra.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelektömeg

Majmoké a világ

Pilhál György avatarja

A kísérletek eddig kudarcot vallottak, most új csapat próbálkozik Magyar Péter vezetésével.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.