A Tisza Ukrajnából ered

Szánthó Miklós Facebook: „Mindenki számára világos, hogy első pillanattól a háborús táborban volt a Tisza, erről tanúskodik: az ukrán fejlesztésű Tisza applikáció, Magyar Péter ukrajnai útja, és Tseber Roland, az ukrán titkosszolgálat embere, aki közölte, hogy Peti maga vallotta be neki: „nem tárgyal terroristákkal, és segít győzelemre vinni Ukrajnát”. Már a leghűségesebb embereik sem veszik be, hogy a magyar érdek az lenne, ha megemelt adókból finanszíroznánk a háborút és elkezdjük sorozni fiainkat a frontra.”