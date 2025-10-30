Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

A tiszások most is csak néznek bután

A tiszások most is csak néznek bután

Bálint Botond
2025. 10. 30. 15:04
Bálint Botond Pesti Srácok: „Az elmúlt öt-hat hónapban a Fidesz gyorsul, a Tisza Párt pedig lassul. Ezt teljesen egyértelmű, csak az arányok voltak kérdésesek. Voltak olyan periódusok, amikor a valóságban is fölényben érezték magukat, a közösségi és a szerkesztett médiával kapcsolatban azonban tavaly február óta abban a meggyőződésben vannak, hogy ott utcahosszal vezetnek. Nagyon kellemetlenül érintette őket a Digitális Polgári Körök és a Harcosok Klubja megjelenése, mert viszonylag rövid idő alatt megváltozott körülöttük a véleményklíma, az egyharmad arány fölé kerülő jobboldali kommenteket a “biztonságos tereikben”, az addig kizárólagosan birtokolt felületeiken már-már nyomasztó jobboldali fölényként élték meg. Az álprofiloknak ezentúl sokkal többet kell dolgozniuk. Nem könnyű meló ez. Lehet sok helyen látni is egyébként, hogy robotokkal kommentelnek, ott, ahol korábban élőerővel nyomták. Mondjuk jó látni, hogy a mesterséges intelligencia még ugyanúgy nem tudja rendesen lemodellezni az átlag tiszást, mint tavaly február után, amikor a messiás berobbanásakor nyelvtanilag helyes és választékos kommentekkel árasztották el a piacot. Persze lehet, hogy csak sajnálják a pénzt valami újabbra. Ahogy annak idején az óellenzéki politikusok és megmondóemberek, influenszerek, ugyanúgy a tiszás közeg sem képes feldolgozni azt a traumát, hogy azokat az eszközöket, amelyeket Magyar Péter és a sleppje, illetve a Tisza-szigetek használnak, ellenük is bevetik. Most is éppen néznek bután, hogy ezek a rohadt fideszesek visszalőnek.”

