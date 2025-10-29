Bálint Botond Origo: „Mindezzel arra szeretnék utalni, hogy a totális elmebaj és agresszió már régóta divat a színházban is, de talán az újdonság, hogy a színpadon nagyon egyértelműen valós és a liberális értelmiség által célpontnak kijelölt személyek alteregóit gyilkolják le. Schmidt Mária egy erős, nő és tudjuk, hogy a gyenge férfiak nem szeretik erős nőket. Ebből mondjuk akár Pintér Béla személyiségére vonatkozó következtetéseket is levonhatnánk. Főleg, hogy a karaktert egy férfi játssza, mert ugye nagyon haladó alkotókról van szó. A kérdés csak az, hogy a nézőknek mitől is van katarzisa ilyenkor? Milyen emberek érzik úgy, hogy egy ilyen darabtól kaptak valamit? Egy normális világban, egy normális színházigazgató átrendeztetné a darabot, és sűrűn bocsánatot kérne Schmidt Máriától. Sőt, én a helyében meghívnám az újrapozicionált előadásra, Schmidt Mária olyan, hogy el is menne, és még meg is tapsolná az inkriminált jelenet új változatát, amelyben az egy színésznő által játszott karakter Pintér Bélára hajaz, akit egy hatalmas tescós szatyorba csomagolnak, és méteres rózsaszín plüss Putyin babákkal vernek agyon Antifa pólós fiatalemberek.”



