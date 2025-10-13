Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

A woke ideológia mély válsága

Dezse Balázs
2025. 10. 13. 15:14
Dezse Balázs Pesti Srácok: „Szóval minden világos: a lényeg igazából az, hogy a nők – még ha woke kommunisták is – igenis vágynak a férfiakra és a nemi szerepeket tisztelik, csak nem vallják be, mert normális nőkkel ellentétben gyengék és bizonytalanok. Ez, a könyvben olvasható furcsa, önellentmondásos vonzalom pontosan megmutatja a woke ideológia mély válságát. A modern nő elutasítja a férfi hatalmát, de titkon visszasírja annak lényegét. Vagyis a férfit, akit elutasít, mert ezt mondták neki a közösségi médiában. És ha már a nagy beismerésekről van szó, mondjuk ki: biztos vannak olyan férfiak, akik fogyasztanak nőkkel kapcsolatos tartalmat, csak nem verik nagy dobra, és szorgalmasan kitörlik a keresési előzményeiket. De ezek a férfiak soha nem mondták azt, hogy utálják vagy megvetik a nőket, sőt, szeretik és tisztelik a másik nemet, és tudják, hogy az élet nem teljes egymás nélkül. A végső igazság pedig az, hogy vágyunk egymásra, vágyunk a harmonikus, együttműködő együttlétre, és nincs az a kommunista, szivárványos ideológia, ami ezen változtatni tudna.”

