Balassa Tamás Népszava: „Ne vessük el azért teljesen, hogy Mészáros Lőrinc a világ tengereinek őrá nehezedő magányában megalapította a Felcsúti Feltámadás Tisza-szigetet. Megszállta a bölcsességéről és önzetlenségéről híres Reb Steiner Saje néhai bodrogkeresztúri csodarabbi szelleme, megbánta minden dicstelen és méltatlan előmenetelét, hogy aztán az 1749 milliárdos vagyona mégsem a pofátlan vagyonosodást és oligarchikus összefonódást, hanem a kiművelt és boldog emberfőket népszerűsítse. Akik aztán megtanulják a leckét: a tehetség az élősködésből, a rátermettség a szolgalélekből, a szorgalom a zakkant felcsúti szomszéd rögeszméiből nem kér.”



