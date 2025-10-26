„Agyatlan zombik vidéke”

Parászka Boróka, Facebook: „Mióta magyar sajtó létezik, azóta folyamatosan a szabadságát kellett félteni, azért kellett harcolni. Mondhatni, ez a magyar sajtó lényege. De most először nem külső hatalomtól, nem az elnyomó kormánytól, a rendőrállamtól, az állambiztonságtól, a császártól, a kormányzó úrtól, a doktorminiszterelnökúrtól kell félteni. Hanem saját magunktól. A sajtószabadságtól való megfosztás ma az állampolgár fejében kezdődik és ott is fejeződik be. A történet végére az állampolgár nem pusztán alulinformált és fölülmanipulált lesz, hanem elveszti a képességét bármiféle információ befogadására, feldolgozására. Analfabéta zombik vidéke – ez a NER típusú posztfasiszta világ működésének optimális tere. Az állampolgárt leszoktatta a rezsim elsősorban a figyelemről. Pár másodperces videókban, mémekben megy az agymosás. Világtrend ez, nem magyar sajátosság, de mi, magyarok most is, ebben is zászlóvivők vagyunk.”