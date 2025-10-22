Akadnak ott azért, szocik és szdszesek is

Gréczy Zsolt Facebook: „Magyar Péter bemondta: várja október 23-án a fideszeseket az ő rendezvényére. A baloldali, liberális embereknek nem küldött meghívót. Érthető. Az emberei is mind a Fideszből jönnek.”
Így írnak ők – Október 22., délelőtt
