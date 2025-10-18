Rendkívüli

Brüsszel diktál, a Tisza igazodik – nagy bajba kerülhetnének a nyugdíjasok

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Amerikai show-műsor magyaroknak

Rónay Tamás
2025. 10. 18. 14:57
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rónay Tamás Népszava: „Donald Trump valóban aktívan beleszól a magyar választási kampányba. A hét elején Egyiptomban magasztalta a magyar kormányfőt, csütörtökön pedig a Vlagyimir Putyinnal folytatott telefonbeszélgetése után közölte, Budapesten találkozik majd az orosz elnökkel. Trump mintha csak meg akarta volna erősíteni Orbán Viktornak a Mandinerben elhangzott szavait, miszerint Magyarország is egy globális „békehálózat” része. Mivel a magyar vezetés feltételezhetően semmit sem tett hozzá a gázai tűzszünethez, Orbán csak díszletként volt jelen a megállapodás aláírásakor, ezért egy amerikaiak által rendezett show-műsort láthatunk, ami a magyar választóknak szól.”
 


 

