Amerikai show-műsor magyaroknak

Rónay Tamás Népszava: „Donald Trump valóban aktívan beleszól a magyar választási kampányba. A hét elején Egyiptomban magasztalta a magyar kormányfőt, csütörtökön pedig a Vlagyimir Putyinnal folytatott telefonbeszélgetése után közölte, Budapesten találkozik majd az orosz elnökkel. Trump mintha csak meg akarta volna erősíteni Orbán Viktornak a Mandinerben elhangzott szavait, miszerint Magyarország is egy globális „békehálózat” része. Mivel a magyar vezetés feltételezhetően semmit sem tett hozzá a gázai tűzszünethez, Orbán csak díszletként volt jelen a megállapodás aláírásakor, ezért egy amerikaiak által rendezett show-műsort láthatunk, ami a magyar választóknak szól.”





