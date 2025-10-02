Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Aranyszájú Tarr Zoltán

Aranyszájú Tarr Zoltán

Rákay Philip
2025. 10. 02. 15:20
Rákay Philip Facebook: „Aranyszájú Tarr Zoltánnál most főtt le a kávé. Kár érte, pedig olyan remek tiszás ügynök volt! A Tűzfalcsoport videójában a Tisza alelnöke, Magyar Péter helyettese egy Sárospataki fórumon kaphatott egy kortyot valami igazságszérumból, majd beszélni kezdett. Volt ott minden, mint a falusi búcsúban... Tarr például büszkén elmesélte, hogy lengyel elvtársaik tapasztalatit alapul véve - és velük szoros kapcsolatot ápolva - igazságügyi alapon szerveznének puccsot Magyarországon!”

Bayer Zsolt
idezojelekEurópai Parlament

Az Európai Bíróság is tehet nekünk egy szívességet!

Bayer Zsolt avatarja

Egyszerűen elképesztő, amit ezek megengednek maguknak.

