Aranyszájú Tarr Zoltán

Rákay Philip Facebook: „Aranyszájú Tarr Zoltánnál most főtt le a kávé. Kár érte, pedig olyan remek tiszás ügynök volt! A Tűzfalcsoport videójában a Tisza alelnöke, Magyar Péter helyettese egy Sárospataki fórumon kaphatott egy kortyot valami igazságszérumból, majd beszélni kezdett. Volt ott minden, mint a falusi búcsúban... Tarr például büszkén elmesélte, hogy lengyel elvtársaik tapasztalatit alapul véve - és velük szoros kapcsolatot ápolva - igazságügyi alapon szerveznének puccsot Magyarországon!”