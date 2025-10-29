Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Az ellenzék választási csalásra készül?

Szalai Szilárd
2025. 10. 29. 15:37
Szalai Szilárd Pesti Srácok: „Az egyéni választókerületek intézményének kritikusai éppen azzal érvelnek a rendszer igazságtalansága mellett, hogy azok torzítják az arányosságot. Ugyanakkor a választási törvénynek alapeleme, hogy az egyes választókerületek lakosságának arányosnak kell lenniük, éppen ennek megőrzése végett volt szükséges választókerületeket elvenni tavaly Budapesttől. Ez a fővárosban hagyományosan erős ellenzéki pártoknak természetesen nehézséget jelent, azonban ha a csökkenő lélekszámú Budapest továbbra is ugyanannyi mandátumot adhatna, amennyit korábban, az csorbítaná az arányosság, ezáltal a népszuverenitás, végső soron pedig a demokrácia elvét. Vagyis valójában nem jogi akadálya van annak, hogy parlamenti többséget szerezzen az ellenzék, hanem tisztán politológiai: amennyiben a választópolgárok egy területileg jelentősen behatárolható részét képesek csak megszólítani az ellenzéki pártok (nevezetesen Budapestet és a megyei jogú városok egy részét), addig demográfiai okokból képtelenek lesznek parlamenti többséget szerezni ezek az erők. Ha pedig ezt a realitást valaki fel kívánja borítani, az csak választási csalás mentén lehetséges.”

