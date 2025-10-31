Az igazi kérdés, a kijelentések valódisága

Németh Péter Népszava: „Tegyük most egy kicsit félre, hogy ez a hamisítás, vagy kitaláció – mármint az MI felhasználása – nem az első fideszes lelemény; a párt láthatóan élvezi ezeket az imitációkat, a kampány fontos részének tekinti. És mivel e téren még nem született meg az EU szabályozása, így nyugodtan garázdálkodhat a mesterséges intelligenciával. Tegyük félre, mert most a bíróságon a sor: precedens értékű ítéletet kell hoznia. Ez akkor is így van, ha a magyar jogban nincs benne ez a technikai lehetőség, mégis, ha születik egyáltalán ítélet, annak irányadónak kell, kellene lennie a jövőre nézve. A formál logika alapján nincs más útja a bíróságnak, mint az adott videót tartalmilag elítélni, hisz nem lehetséges jóváhagyni azt a gyakorlatot, amikor nem létező kijelentéseket adunk más szájába. De vajon így lesz-e?”



