Rendkívüli

Fontos bejelentéseket tesz Orbán Viktor – Kövesse nálunk élőben!

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Az igazi kérdés, a kijelentések valódisága

Az igazi kérdés, a kijelentések valódisága

Németh Péter
2025. 10. 31. 7:02
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Németh Péter Népszava: „Tegyük most egy kicsit félre, hogy ez a hamisítás, vagy kitaláció – mármint az MI felhasználása – nem az első fideszes lelemény; a párt láthatóan élvezi ezeket az imitációkat, a kampány fontos részének tekinti. És mivel e téren még nem született meg az EU szabályozása, így nyugodtan garázdálkodhat a mesterséges intelligenciával. Tegyük félre, mert most a bíróságon a sor: precedens értékű ítéletet kell hoznia. Ez akkor is így van, ha a magyar jogban nincs benne ez a technikai lehetőség, mégis, ha születik egyáltalán ítélet, annak irányadónak kell, kellene lennie a jövőre nézve. A formál logika alapján nincs más útja a bíróságnak, mint az adott videót tartalmilag elítélni, hisz nem lehetséges jóváhagyni azt a gyakorlatot, amikor nem létező kijelentéseket adunk más szájába. De vajon így lesz-e?”


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekLouvre

A Louvre-ot kirámolták, de Belmondo nélkül

Horváth József avatarja

A hatóságok az izraeli extitkosszolgák tapasztalataira, kapcsolataira, segítségére számítanak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.