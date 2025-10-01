Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Az igazi viccpárt

Szalai Szilárd
2025. 10. 01. 15:01
Szalai Szilárd, Pesti Srácok: „Miután pert nyert az Index, elmondhatjuk, hogy Magyar Péter hamisan híresztelte, hogy nem akar adót emelni. Innentől nagyjából tudjuk a Tisza programját. Amit mégsem, azokat a vakfoltokat Tarr Zoltán töltötte ki, aki szerint a Tiszának egy csomó kérdésben nincs világos álláspontja, ezekben a kérdésekben a Néppárt álláspontját teszik magukévá. Szegény Tanács Zoltán, csak most igazolt a párthoz programalkotási szakembernek, de Manfred Weber már kitúrta. Ilyenek ezek az álláshalmozók. Jelöltek viszont még nincsnek. Ilyenkor elgondolkodik az ember, hogy ha már előre megírt programokhoz tudnak utólag programalkotási szakembert felvenni, akkor mi akadálya lenne már aktív néppárti politikusokkal feltölteni a Tisza széksorait a parlamentben? Aztán majd utólag válogatnak néhány opportunista fideszest.”

Google News
