Az irigység bűne

Dezse Balázs
2025. 10. 20. 7:30
Dezse Balázs Pesti Srácok: „Miért “O1G-zik” egy olyan ember, aki esetleg SZJA-mentes, aki a kormány által biztosított hitelek valamelyikéből vett otthont, sőt, még ami éppen van, az a bizniszének is jó, és még jól is keres? Hát mert a kommunista sajnos sokakban ott szunnyad. Egy eredendő bűn, amit néhányan le tudnak vetkőzni, megölik már az elején, de vannak, akik sajnos nem. Ez a bűn az irigység. De ez az irigységnek is a legundorítóbb formája: mikor nem azt akarod, hogy neked is legyen, hanem azt, hogy a másiknak ne legyen, és ezt a saját károdra is vállalod. És nézzük akkor meg ezt a fajta sátáni kommunizmust: a kommunista ember nem szegénységet akar megszüntetni, hanem különbséget. A különbség megszüntetése pedig náluk azt jelenti, hogy osztályokon belül minden maradjon: vagyis nekik legyen, neked meg ne. Ha nem érti ezt a kedves olvasó, akkor jó hírem van: ön nem kommunista.”

