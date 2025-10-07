Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Az önfelszámolás útján

Az önfelszámolás útján

Dúró Dóra
2025. 10. 07. 7:50
Dúró Dóra Facebook: „A modern világ egymás ellen fordította a közösséget és az egyént, utóbbit állítva a középpontba, a gyermekáldást pedig az önmegvalósítás ellenségének hazudja. Európa az önfelszámolás útjára lépett, amikor a tömeges migrációt határozta meg a népesedési válság megoldásaként, amely valójában csak a probléma tetézése. Ez az elképzelés megbukott, a népesedési válság maradt, a közbiztonság jelentősen romlott, emellett pedig párhuzamos társadalmak alakultak ki, melyek nem tisztelik az európai örökséget és rendet.”


 

