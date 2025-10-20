Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Batka elszabadult, de a Tiszába is rúg egyet

Batka elszabadult, de a Tiszába is rúg egyet

Batka Zoltán
2025. 10. 20. 15:01
Batka Zoltán Népszava: „Cseppet sem életszerűtlen, hogy Lázár kapva kapott az alkalmon. Varga ledorongolása pont ilyen szimbolikus jelentőségű. A jóminiszterasszony mindenek előtt Orbán két tűsarkon járó humánpolitikai csődje. Azoknak a katasztrofális orbáni döntéseknek az egyike, ami mára oda vezetett, hogy a Fidesz az EU-ban centrumpártból egy partszéli putyinista trollalakulat lett, idehaza meg nyomorgó falusi kisnyugdíjasok zombipártja, amely kínjában már ilyen Dopeman-szerű trashcelebekkel küzd hogy ne verje bucira egy másfél éves, Tisza nevű politikai garázscég.”

