Batka elszabadult, de a Tiszába is rúg egyet

Batka Zoltán Népszava: „Cseppet sem életszerűtlen, hogy Lázár kapva kapott az alkalmon. Varga ledorongolása pont ilyen szimbolikus jelentőségű. A jóminiszterasszony mindenek előtt Orbán két tűsarkon járó humánpolitikai csődje. Azoknak a katasztrofális orbáni döntéseknek az egyike, ami mára oda vezetett, hogy a Fidesz az EU-ban centrumpártból egy partszéli putyinista trollalakulat lett, idehaza meg nyomorgó falusi kisnyugdíjasok zombipártja, amely kínjában már ilyen Dopeman-szerű trashcelebekkel küzd hogy ne verje bucira egy másfél éves, Tisza nevű politikai garázscég.”