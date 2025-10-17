Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Békepártinak maszkírozni”

„Békepártinak maszkírozni”

Balassa Tamás
2025. 10. 17. 15:06
Balassa Tamás Népszava : „Ön sajnos 62 éves kormányfő, megvan a maga baja, a rendszere eresztékeiben rogyadozik, és egy ideje igyekszik békepártinak maszkírozni a sunyi kis hatalmi játszmáit. Szeretné, hogy az egyik digitális harcosa, aki tíz éve még a hungarocell szobrának a fejét rugdosta a rendszerének helyénvaló kritikájával, most azt üzenje a Nobel-békedíj oslói bizottságának, hogy „a Férfi, a Mítosz, a Legenda. Orbán Viktor! Adjátok neki a Nobel-békedíjat, faszkalapok!”? Vagy inkább elsüllyedne szégyenében azon mélázva, minek nekem ellenség, ha ilyenek a barátaim?”

Szőcs László
idezojelekBudapesti békecsúcs

Csúcs ez az érzés – de nem Brüsszelben

Szőcs László avatarja

Most rossz ellendrukkernek lenni: Trump és Putyin a fővárosunkban találkozhatnak majd.

