Beleszeretett saját szavaiba

Beleszeretett saját szavaiba

Puzsér Róbert
2025. 10. 12. 15:02
Puzsér Róbert Facebook: „Magyarország történelmi kudarcainak legfőbb oka, hogy két ellenséges nemzet, Hunnia és Pannónia él társbérletben a Kárpát-medencében, és hogy ezek tagjai semmiben nem értenek egyet, mert egymás világnézetének a mínusz egyes szorzatából formálnak maguknak identitást. Ha ez a két gyűlölködő törzs nem lesz képes meghaladni az egymás elleni acsarkodás szellemét, a jövő Gyurcsányainak és Orbánjainak uralma folytatódni fog, és a kollektív ingerültség végleg elemészti a magyarok jövőjét.”

