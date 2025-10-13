Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Csillag cseles, családi csalásról csacsog

Csillag cseles, családi csalásról csacsog

Csillag István
2025. 10. 13. 15:14
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csillag István Népszava: „Induljunk ki abból, hogy Magyarországon rengeteg családi cég van, ahol mind a két gondviselő a közös cégből szerzi jövedelmét. Ezekben a cégekben játszi könnyedséggel lehet az „örökadómentes” anya felé átmosni a jövedelmet, ami által valóban megbillen a közteherviselés egyensúlya, és sokkal nagyobb lék keletkezik az államháztartásban, mint amivel eddig bárki számolt. Egy ilyen tollvonással örökidőre adómentes lesz a családi kereset nagyobbik része, amelynek érdekes következménye, hogy - az eddigi demográfiai tendenciákból kiindulva - a sokkal több egészséges nyugdíjas évre számító anyák sokkal magasabb nyugdíjalapra építve tervezhetik a nyugdíjas korukat. Sajátos ellentmondás, hogy az ehhez szükséges fedezet azon része, amely a Nyugdíjalap deficitessége miatt már ma is az állami költségvetés kiegészítő támogatására szorul, egyre nagyobb hiánytól szenved majd. Hiszen a befizetési oldalon (az örökidőre szóló adómentesség okán) nő a fedezetlenség, míg a kifizetési oldalon – ezzel ellenkezőleg – nő az örökre adómentesített anyáknak járó kifizetett nyugdíj összege. Ha lesz nyugdíjválság Magyarországon, az éppen a többgyermekes anyák „örökéletre” szóló adómentességének következményeként állhat elő.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekoltár

Egy érvet mondjatok...

Bayer Zsolt avatarja

Aki levizelte a Szent Péter-bazilika oltárát, az mindannyiunkat meggyalázott, annak nincs bocsánat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.