Csillag cseles, családi csalásról csacsog

Csillag István Népszava: „Induljunk ki abból, hogy Magyarországon rengeteg családi cég van, ahol mind a két gondviselő a közös cégből szerzi jövedelmét. Ezekben a cégekben játszi könnyedséggel lehet az „örökadómentes” anya felé átmosni a jövedelmet, ami által valóban megbillen a közteherviselés egyensúlya, és sokkal nagyobb lék keletkezik az államháztartásban, mint amivel eddig bárki számolt. Egy ilyen tollvonással örökidőre adómentes lesz a családi kereset nagyobbik része, amelynek érdekes következménye, hogy - az eddigi demográfiai tendenciákból kiindulva - a sokkal több egészséges nyugdíjas évre számító anyák sokkal magasabb nyugdíjalapra építve tervezhetik a nyugdíjas korukat. Sajátos ellentmondás, hogy az ehhez szükséges fedezet azon része, amely a Nyugdíjalap deficitessége miatt már ma is az állami költségvetés kiegészítő támogatására szorul, egyre nagyobb hiánytól szenved majd. Hiszen a befizetési oldalon (az örökidőre szóló adómentesség okán) nő a fedezetlenség, míg a kifizetési oldalon – ezzel ellenkezőleg – nő az örökre adómentesített anyáknak járó kifizetett nyugdíj összege. Ha lesz nyugdíjválság Magyarországon, az éppen a többgyermekes anyák „örökéletre” szóló adómentességének következményeként állhat elő.”