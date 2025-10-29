Török Gábor, Facebook: „Sohasem hazudnak annyit, mint választás előtt, háború alatt és vadászat után.” Bismarcknak tulajdonítják ezt a mondást, de valójában inkább egy Louis Berger nevű német nemzeti liberális mondhatta először. Sokféle tudatos hazugság volt már nálunk a kampányokban, eddig talán a 2006-os szocialista módszer volt a legdurvább. Ahogy az akkori miniszterelnök később zárt körben megfogalmazta: „Nyilvánvalóan végighazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz.” Ami most történik, az sem újdonság, volt már ilyen is sokszor, de egyértelműen szintlépést látunk ezekben a hónapokban. Itt (elsősorban) nem az ország helyzetéről hazudnak, hanem az ellenfél szándékairól mondanak nyilvánvalóan igazolhatatlan, hamis dolgokat. És már nem is csak suttogva, hanem frontpolitikusok szájából, beleállva.”