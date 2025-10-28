Egy egyszerű elme fakó konteója

Fekete-Győr András Facebook: „Komolyan azt gondolja, hogy bárki elhiszi, hogy az édesanyja "spontán" felbukkanása és interjúja a Békemeneten nem egy előre kitervelt, gondosan megrendezett, szánalmas színjáték volt? Hogy nem egy tudatos döntés volt, hogy beküldték őt a tömegbe, pontosan számolva azzal, hogy egy kamera majd megtalálja, és egy "emberi pillanattal" próbálják meg javítani az ön romokban lévő renoméját? Ha azt hiszi, ezt bárki beveszi, akkor ön még annál is hülyébbnek nézi a magyarokat, mint gondoltuk. Ez egyértelműen egy PR-akció Rogán Antal műhelyéből, miután látják, hogy nagyon nagy a baj.”



