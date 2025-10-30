Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Egy hiedelem összeomlásának vagyunk szemtanúi

Egy hiedelem összeomlásának vagyunk szemtanúi

Bartus László
2025. 10. 30. 15:04
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bartus László Facebook: „Olyannyira, hogy ebben már meg is előzték a közösségi médiát és a modern eszközöket professzionálisan használó Magyart, akiről eddig az a hír járta, hogy nem lehet megfogni, mert minden lepereg róla. E hiedelem látványos összeomlásának vagyunk szemtanúi. A Fidesz az AI-videókkal (amelyek azt a látszatot keltik, mintha a Magyarnak tulajdonított gondolatokat maga Magyar Péter mondaná el) ízzé-porrá zúzza a "Tisza Pártot", ha nem találja meg Magyar az ellenszerét ennek. Orbán Balázs feljelentése nem alkalmas erre.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.