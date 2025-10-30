Egy hiedelem összeomlásának vagyunk szemtanúi

Bartus László Facebook: „Olyannyira, hogy ebben már meg is előzték a közösségi médiát és a modern eszközöket professzionálisan használó Magyart, akiről eddig az a hír járta, hogy nem lehet megfogni, mert minden lepereg róla. E hiedelem látványos összeomlásának vagyunk szemtanúi. A Fidesz az AI-videókkal (amelyek azt a látszatot keltik, mintha a Magyarnak tulajdonított gondolatokat maga Magyar Péter mondaná el) ízzé-porrá zúzza a "Tisza Pártot", ha nem találja meg Magyar az ellenszerét ennek. Orbán Balázs feljelentése nem alkalmas erre.”