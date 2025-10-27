Egyoldalú érdeklődés

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Németh Péter

Németh Péter
2025. 10. 27. 7:05
Németh Péter Népszava: „Sokféle aspektusát elemeztük, elemezték már az október 23-i eseményeknek, a két monumentális vonulásnak, van azonban egy olyan motívum, ami alig-alig került szóba. Nem pusztán arra gondolok, hogy a diktatúrák és a Fidesz-hatalom sajátossága, hogy kormánypárti tüntetéseket rendeznek - márpedig a Fidesz ezzel az innovációval állt elő 2012-ben, még ha azt látszólag e rendszer haszonélvezői is szervezték. A megmozdulások mögött mindig ott volt a rengeteg pénz, a költségvetésből kiemelt milliók, amit olykor, bágyadtan ugyan, de igyekeztek számonkérni a Fideszen - hatástalanul. Hatástalanul, mert az összes ellenőrző szerv a rezsim kezében volt és van. Talán ez a magyarázata annak, hogy az évek előrehaladtával még ez a kontrollvágy is elkopott, mára teljesen eltűnt. Pedig nagyon is érvényes kérdés lenne, ha firtatnánk: mennyi közpénzből rendezett államinak, ünnepinek álcázott kampányt a Fidesz.”

